Путин и Воробьёв открыли Репинскую развязку в Подмосковье

https://static.news.ru/photo/d3b1b4e6-5fd3-11eb-bb55-fa163e074e61_660.jpg Андрей Воробьёв, Андрей Ливенцов и Владимир Путин Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Президент России Владимир Путин и губернатор Московской области Андрей Воробьёв дали старт движению по новому путепроводу между Старыми и Новыми Химками — Репинской развязке.

В 14:36 по развязке не Ленинградском шоссе проехали первые автомобили, сообщает телеканал «360». Путин и Воробьёв лично опробовали новый участок пути. Губернатор Подмосковья отметил, что открытие Репинской развязки ускорит ввод в эксплуатацию жилья и создаст новые рабочие места. Воробьёв подчеркнул, что работы над объектом не останавливались во время пандемии коронавируса.

Построить развязку Путин поручил во время своего визита на НПО «Энергомаш» в апреле 2019 года. Работники предприятия рассказали главе государства о сложностях сообщения между двумя районами Химок. Строительство велось в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Работы завершились раньше намеченного срока — предполагалось, что объект сдадут в конце 2021 года. При возведении развязки движение на Ленинградском шоссе не останавливали.

Объект расположен на пересечении автодороги М10 «Россия» и улицы Репина. Автомобилисты смогут пользоваться пятью основными полосами и двумя боковыми проездами. Ограничение по скорости составит 70 километров в час. Развязка оснащена пешеходными зонами, светофорами, наружным и архитектурным освещением. С её появлением переезд из Старых Химок в Новые будет занимать 10 минут вместо прежних 30.

30 декабря 2020 года Воробьёв принял участие в церемонии открытия после реконструкции станции МЦД-2 «Подольск», передавал NEWS.ru.