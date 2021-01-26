Путин и Воробьёв открыли Репинскую развязку в Подмосковье

Президент России Владимир Путин и губернатор Московской области Андрей Воробьёв дали старт движению по новому путепроводу между Старыми и Новыми Химками — Репинской развязке.
В 14:36 по развязке не Ленинградском шоссе проехали первые автомобили,
Построить развязку Путин поручил во время своего визита на НПО «Энергомаш» в апреле 2019 года. Работники предприятия рассказали главе государства о сложностях сообщения между двумя районами Химок. Строительство велось в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Работы завершились раньше намеченного срока — предполагалось, что объект сдадут в конце 2021 года. При возведении развязки движение на Ленинградском шоссе не останавливали.
Объект расположен на пересечении автодороги М10 «Россия» и улицы Репина. Автомобилисты смогут пользоваться пятью основными полосами и двумя боковыми проездами. Ограничение по скорости составит 70 километров в час. Развязка оснащена пешеходными зонами, светофорами, наружным и архитектурным освещением. С её появлением переезд из Старых Химок в Новые будет занимать 10 минут вместо прежних 30.
30 декабря 2020 года Воробьёв принял участие в церемонии открытия после реконструкции станции МЦД-2 «Подольск», передавал NEWS.ru.