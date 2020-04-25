Путин и Трамп приняли заявление по случаю 75-й годовщины встречи на Эльбе

https://static.news.ru/photo/4a3c5d9a-8709-11ea-897d-fa163e074e61_660.jpg Фото: AP/TASS

25 апреля 2020 года исполнилось 75 лет со дня встречи войск СССР и США на мосту через реку Эльба в Германии. Президенты России и Соединённых Штатов Владимир Путин и Дональд Трамп приняли по этому случаю совместное заявление.

Текст заявления на русском языке приводит пресс-служба Кремля. Президенты напомнили, что миллионы солдат отдали свои жизни, чтобы встреча на Эльбе состоялась. Также Путин и Трамп отметили вклад людей, которые трудились в тылу.

«Дух Эльбы» является примером того, как наши страны могут отложить в сторону противоречия, выстроить доверие и сотрудничать во имя общей цели. Давая сегодня отпор наиболее серьёзным вызовам XXI века, мы отдаём дань уважения доблести и мужеству всех тех, кто вместе сражался для разгрома фашизма, — гласит текст совместного заявления.

Ранее NEWS.ru приводил воспоминания о встрече на Эльбе непосредственного участника событий — 100-летнего ветерана из США Стивена Мельникоффа.