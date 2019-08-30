Президент Владимир Путин и глава Чечни Рамзан Кадыров поспорили о том, где находится самая красивая в мире мечеть. Это произошло в ходе рабочей встречи политиков в Кремле.
Речь на встрече зашла о религии и вере. Чеченский лидер поблагодарил главу государства за то, что тот оказывает поддержку исламскому миру. Он также передал «слова искренней признательности от десятков ученых, алимов, муфтиев».
В свою очередь Путин поинтересовался, как прошло открытие мечети имени пророка Мухаммеда в городе Шали. И уточнил, действительно ли она самая большая в Европе.
Да, самая большая. И самая красивая мечеть в мире, на самом деле, — с гордостью ответил Кадыров.
Однако президент с такой оценкой не согласился.
Самая красивая в мире — это в Петербурге, — возразил Путин.
Глава Чечни решил в этой полемике уступить.
Не могу спорить с Вами, Владимир Владимирович, — сказал он.
Самая большая в Европе мечеть, построенная в Шали и названная именем пророка Мухаммеда, была открыта 23 августа. Как писал News.ru, она способна вместить более 30 тысяч молящихся. На прилегающей территории могут разместиться 70 тысяч человек.