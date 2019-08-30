https://static.news.ru/photo/91a9a744-cbe0-11e9-884c-fa163e074e61_660.jpg Фото: kremlin.ru

Президент Владимир Путин и глава Чечни Рамзан Кадыров поспорили о том, где находится самая красивая в мире мечеть. Это произошло в ходе рабочей встречи политиков в Кремле.

Речь на встрече зашла о религии и вере. Чеченский лидер поблагодарил главу государства за то, что тот оказывает поддержку исламскому миру. Он также передал «слова искренней признательности от десятков ученых, алимов, муфтиев».

В свою очередь Путин поинтересовался, как прошло открытие мечети имени пророка Мухаммеда в городе Шали. И уточнил, действительно ли она самая большая в Европе.

Да, самая большая. И самая красивая мечеть в мире, на самом деле, — с гордостью ответил Кадыров.

Однако президент с такой оценкой не согласился.

Самая красивая в мире — это в Петербурге, — возразил Путин.

Глава Чечни решил в этой полемике уступить.

Не могу спорить с Вами, Владимир Владимирович, — сказал он.

Самая большая в Европе мечеть, построенная в Шали и названная именем пророка Мухаммеда, была открыта 23 августа. Как писал News.ru, она способна вместить более 30 тысяч молящихся. На прилегающей территории могут разместиться 70 тысяч человек.