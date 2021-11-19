Путин: борьба с пандемией требует объединить усилия мирового сообщества

Борьба с пандемией коронавирусной инфекции требует объединить усилия международного сообщества, заявил президент России Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совбеза. По его словам, РФ ведёт активную работу в этом направлении на международных площадках, включая ООН. Накануне Путин выразил мнение, что никому не удастся отгородиться от COVID-19 в отдельно взятой стране.

Работа, особенно сегодня, по борьбе с пандемией требует объединения усилий международного сообщества, мы об этом много раз с вами говорили. Поэтому очень важно, как строится эта наша работа по самым разным направлениям, в том числе и по тому, которое сейчас мной было обозначено, — сказал глава государства.

Ранее Владимир Путин допустил вероятность распространения новых волн инфекции. Он призвал объединить усилия и добавил, что «отгородиться» от волн коронавируса в отдельно взятой стране не получится. Президент также обратился к Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по вопросу ускорения переквалификации вакцин, чтобы активнее заняться массовой иммунизацией.

По словам главы государства, потери от пандемии превосходят военные потери основных участников Первой мировой войны. К 1 ноября число жертв коронавирусной инфекции во всём мире превысило пять миллионов человек. По данным американского Университета Джона Хопкинса, больше всего летальных исходов зарегистрировано в США.