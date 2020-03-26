https://static.news.ru/photo/b856840c-6f55-11ea-bfba-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Россия справится с коронавирусом быстрее чем за три месяца, заявил президент Владимир Путин на встрече с предпринимателями 26 марта.

В некоторых странах говорят, что война с ним будет очень долгой. Но когда мы действительно выйдем из этой ситуации, а мы выйдем точно, я надеюсь, даже раньше чем два-три месяца, — цитирует президента РИА Новости.

Число пациентов с коронавирусом в России достигло 840 человек. Только за минувшие сутки в России зафиксировали 182 новых случая заражения COVID-19 — темпы выявления заражённых ускоряются несколько дней подряд.

Как писал NEWS.ru, Путин выступил с экстренным обращением к нации 25 марта. Президент объявил выходными все будние дни с 28 марта по 5 апреля, призвав провести внеплановые каникулы дома.

Мэрия Москвы поручила с 28 марта закрыть на карантин все рестораны, бары, непродовольственные магазины, парки и другие места скопления горожан. При этом власти страны отказались считать ситуацию эпидемией.