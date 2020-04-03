Путешественник Конюхов самоизолировался в деревне

Путешественник Фёдор Конюхов изолировался в собственной деревне на территории Тульской области. Он сам рассказал об этом подписчикам на своей официальной странице в социальной сети.
Конюхов подчеркнул, что в данный момент он остаётся дома, выполняя предписания властей. Как заявил путешественник, ему всегда есть чем занять свободное время. Например, сейчас он пишет книгу о своём переходе через Южный океан на лодке.
Делаю наброски к будущим картинам, занимаюсь домашними делами, читаю новые книги и перечитываю произведения любимых авторов, — написал путешественник в Instagram.
Конюхов заметил, что в условиях пандемии коронавируса ему пришлось «поставить на паузу» большие экспедиции. Он призвал своих подписчиков набраться терпения и пережить это испытание, подчеркнув, что сейчас «мы все в одной лодке».
Как ранее писал NEWS.ru, журналист Владимир Познер уехал на дачу, чтобы пережить пандемию коронавируса. На самоизоляции телеведущий находится уже 10 дней и внимательно следит за тем, что пишут.
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