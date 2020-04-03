Путешественник Конюхов самоизолировался в деревне

https://static.news.ru/photo/cedef77c-75b8-11ea-ba2c-fa163e074e61_660.jpg Фёдор Конюхов Фото: fedorkonyukhov/instagram.com

Путешественник Фёдор Конюхов изолировался в собственной деревне на территории Тульской области. Он сам рассказал об этом подписчикам на своей официальной странице в социальной сети.

Конюхов подчеркнул, что в данный момент он остаётся дома, выполняя предписания властей. Как заявил путешественник, ему всегда есть чем занять свободное время. Например, сейчас он пишет книгу о своём переходе через Южный океан на лодке.

Делаю наброски к будущим картинам, занимаюсь домашними делами, читаю новые книги и перечитываю произведения любимых авторов, — написал путешественник в Instagram.

Конюхов заметил, что в условиях пандемии коронавируса ему пришлось «поставить на паузу» большие экспедиции. Он призвал своих подписчиков набраться терпения и пережить это испытание, подчеркнув, что сейчас «мы все в одной лодке».

Как ранее писал NEWS.ru, журналист Владимир Познер уехал на дачу, чтобы пережить пандемию коронавируса. На самоизоляции телеведущий находится уже 10 дней и внимательно следит за тем, что пишут.