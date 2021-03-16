Пушков предложил свой вариант блокировки Twitter

https://static.news.ru/photo/5074aac2-866e-11eb-9691-96000091f725_660.jpg Фото: Ralph Peters via www.imago-images.de/Global Look Press

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков предлагает предусмотреть возможность полной блокировки социальной сети Twitter, но на временной основе. Такие меры потребуются, если сервис не удалит запрещённую информацию.

В условиях, когда Twitter не реагирует на требования Роскомнадзора, на мой взгляд, нужно обозначить сроки, когда будет применён следующий шаг по отношению к Twitter, — сказал сенатор.

Он напомнил, что руководству соцсети дали месяц на то, чтобы выполнить предписания российского ведомства и осознать масштаб последствий, если этого не сделать. В случае отказа сервиса ответить на требования Роскомнадзора будут применяться дальнейшие меры, в том числе и блокировка.

Моя личная позиция как главы комиссии по информационной политике состоит в том, что мы могли бы блокировать Twitter полностью, но на ограниченный срок — на месяц. Таким образом мы как бы даём им предупредительный сигнал, — добавил Пушков.

По его словам, в это время соцсети будет дан шанс исправиться. Кроме того, эта мера позволит избежать обвинений в сторону РФ, что она якобы заинтересована в полной блокировке Twitter. Председатель комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ пояснил, что такие меры будут приниматься сугубо для того, чтобы руководство соцсети выполняло требования российского регулятора и законы страны.

По оценке Пушкова, в случае блокировки Twitter потеряет аудиторию в охвате 200–220 млн человек, которые пользуются Интернетом на русском языке в России и странах СНГ, передаёт ТАСС.

Напомним, 16 марта заместитель руководителя Роскомнадзора Вадим Субботин выступил с заявлением, что соцсеть может быть заблокирована в России в течение месяца, если за указанный срок сервис не удалит запрещённую информацию.

Ранее NEWS.ru писал, что Роскомнадзор намерен взять перерыв в решении вопроса о блокировке социальной сети Twitter на территории РФ. Ведомство приняло решение в течение месяца понаблюдать за реакцией интернет-ресурса в ответ на свои претензии.