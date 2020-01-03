https://static.news.ru/photo/537b8eda-2ec1-11ea-b42e-fa163e074e61_660.jpg Алексей Пушков Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление американского лидера Дональда Трампа, что операция против главы сил специального назначения «Кудс» Корпуса стражей Исламской революции Касема Сулеймани была попыткой «не начать, а остановить войну».

По мнению Пушкова, в действительности из-за гибели генерала Вашингтон «потеряет» Ирак вслед за Сирией.

В итоге США оказались сейчас ближе к войне с Ираном, чем когда-либо за последние 40 лет, — отметил он.

Сенатор добавил, что так считают и в Европе, и в самих США.

Ликвидацией Сулеймани США попытались не начать, а остановить войну, заявил Трамп. На деле это скорее попытка вслед за Сирией не «потерять» ещё и Ирак. В итоге США оказались сейчас ближе к войне с Ираном, чем когда либо за последние 40 лет. Так считают и в Европе, и в самих США. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 3 января 2020 г.

Ранее NEWS.ru писал, что Трамп ещё два месяца назад мог распорядиться ликвидировать Сулеймани. По словам источника в Пентагоне, имеющего высокий ранг, после учащения ракетных обстрелов баз США в Ираке глава США предоставил ведомству более широкие полномочия, в том числе провести операцию против иранского генерала.