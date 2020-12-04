Пульмонолог предсказал заражение всех россиян коронавирусом

https://static.news.ru/photo/6e557274-3687-11eb-b6ca-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Заслуженный врач России, пульмонолог Александр Карабиненко заявил, что так или иначе COVID-19 могут заразиться все россияне. По его словам, это возможно, поскольку коронавирус циркулирует в воздухе и разносится бессимптомными больными.

Рано или поздно все мы обязательно получим этот вирус. Через глоток свежего воздуха. Как мы можем остановить поток воздуха, в котором витают миллиарды тел вируса? Нам что, не дышать? Или дышать только в противогазе круглосуточно в течение года или двух? — задался врач вопросами в беседе с Lenta.ru.

Он считает, что основное распространение инфекции идёт через бессимптомных носителей, которыми являются каждый четвёртый или пятый житель планеты.

Представляете? Вы себя чувствуете себя нормально, у вас ни кашля, ни температуры, ни других симптомов нет, а вы болеете этой болезнью и распространяете её, — подчеркнул пульмонолог.

Карабиненко отметил, что вакцинация должна уменьшить число тяжёлых случаев заболевания, но не избавить мир от заразы, поскольку «никакой вакциной и никакими масками» человек не может изолировать себя от внешнего мира.

Ранее NEWS.ru сообщал, что специалист Уханьского института вирусологии Ши Чжэнли заявила: летучие мыши на юге и юго-западе Китая являются носителями других коронавирусов, которые способны передаваться людям. По её мнению, вирусы, подобные Sars-CoV-2, демонстрируют высокое генетическое разнообразие и, соответственно, высокую способность к мутациям.