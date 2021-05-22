Психотерапевт рассказала о привычках, ведущих к бедности

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Психотерапевт Анна Стори заявила, что есть люди, у которых внутренний голос отговаривает их от интересных проектов, перспективных предложений и знакомств, сообщает агентство ПРАЙМ.

Кто же не хочет быть богатым? Однако вспомните, как в прошлом году вы отказались от предложения новой работы. Условия прекрасные, зарплата намного выше теперешней, и работа интересная, вы давно хотели специализироваться именно в этой области. Но что-то вас остановило, и вы остались на надоевшей, но привычной работе, — отметила эксперт.

По её словам, внутренний критик является ранней примитивной защитой. «Крепость» для выживания в непростом мире взрослых выстраивается ещё с детства, но во взрослом возрасте устаревшая система продолжает управлять нашими действиями и портит нам жизнь, подчеркнула Стори.

Ранее стало известно, что миллионы российских детей живут с невыявленными психическими расстройствами. Они вырастают и превращаются в больных взрослых. NEWS.ru узнал у специалистов, почему от первых проявлений душевных заболеваний до постановки диагноза проходит до 15–20 лет.