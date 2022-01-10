Психолог рассказала, как вернуть продуктивность сотрудников после каникул

После длинных выходных необходимо заново запустить ритм трудовой деятельности, сообщила NEWS.ru бизнес-психолог Яна Лейкина. По её словам, вернуть продуктивность сотрудников можно при помощи постановки краткосрочных целей, проведения мозговых штурмов и неформального общения. Эксперт также посоветовала руководителям не задерживать коллег после окончания первого рабочего дня.

Нужно поставить привлекательные цели на первый месяц — например, до конца января: что успеть, на что обратить внимание. Важно поставить цели на квартал или на следующий год, чтобы понять, для чего нужно продуктивно включиться в трудовую деятельность. Есть компании, где цели ставят в конце года, но даже если эти цели поставлены — руководителям или самим сотрудникам нужно эти цели актуализировать — до конца месяца, квартала, года, — сказала Лейкина.

Она добавила, что в первые рабочие дни важно обмениваться идеями в рамках мозговых штурмов. Эксперт рассказала, что в процессе общения у людей вырабатывается окситоцин, который способствует креативности. Кроме того, оживлённая рабочая атмосфера может положительно повлиять на трудовую мотивацию.

По мнению Лейкиной, в первые рабочие дни важно указать сотрудникам на положительные стороны начала работы, обозначить перспективы и дать возможность пообщаться на личные темы для сближения коллектива. Она посоветовала в первый рабочий день не задерживать сотрудников на службе, чтобы у них не возникло ощущения бесконечной «вахты».

Ранее трансформационный терапевт Ольга Черри заявила, что во избежание профессионального выгорания людям необходимо высыпаться и полноценно отдыхать. По её мнению, новогодние праздники являются своего рода «спячкой» для восстановления после года серьёзной работы.