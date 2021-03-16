Психолог рассказала, как убедить пожилых вакцинироваться

https://static.news.ru/photo/5d63da42-8672-11eb-b13a-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пожилым родственникам необходимо помочь разобраться с информацией о коронавирусе, которая иногда очень противоречива, и затем уже убедить их в необходимости вакцинации. Психолог Московской службы психологической помощи Екатерина Игонина рассказала, как лучше всего это сделать.

Первое, чем можно помочь своим родителям, — это разобраться в том, каким утверждениям можно доверять, а какие вызывают сомнения своей логичностью, что в действительности подтверждается клиническими исследованиями, а что больше похоже на слухи, — рассказала «Москве 24» Игонина.

К разговору с пожилыми родственниками она посоветовала подготовиться заранее, выбрать подходящее время. Во время самой беседы необходимо сохранять спокойствие, быть терпеливым и доброжелательным. При этом лучше всего предварительно сделать прививку самому, чтобы послужить хорошим примером.

Сейчас ответственность за здоровье и благополучие пап и мам во многом лежит на их детях, и это не тяжкая обязанность, а преимущество — заботиться, оберегать и помогать им оставаться счастливыми и активными в любом возрасте, — подчеркнула психолог.

Как писал NEWS.ru, администрация Сургута считает, что привить пожилых горожан от коронавируса не самая приоритетная задача. Вместо этого людям пенсионного возраста предложили соблюдать самоизоляцию. Об этом заявила глава службы по охране здоровья мэрии Инна Шалыгина. Она также подчеркнула, что партии вакцины в Сургуте разлетаются за несколько дней. К этому дню, продолжила она, первую ступень вакцинации «Спутником V» прошли около 13 тысяч человек, а полностью завершили курс порядка девяти тысяч. Две тысячи из них — пенсионеры. По словам Шалыгиной, среди старшего поколения тенденция к заболеванию COVID-19 сохраняется. Чиновница посоветовала пожилым горожанам соблюдать карантин и оставаться дома.