Психолог рассказал, как родителям поддержать ребенка после получения двойки Психолог Колмановский: критика за двойки влияет на самооценку ребенка

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Критика ребенка за получение неудовлетворительной оценки в школе негативно сказывается на его самооценке, заявил в подкасте NEWS.ru психолог Александр Колмановский. В перспективе эти проблемы с уверенностью в себе могут мешать уже во взрослом возрасте, поэтому родителям важно реагировать на такие ситуации с сочувствием, а не с критикой.

Если спрашивать про полученную двойку, то не инспекционно, а сочувственно. Так же, как этот родитель сам хотел бы, чтобы его спросили про какую-то его возможную дневную неудачу. К примеру, приходит женщина вечером с работы домой, и муж говорит: «Ну что, опять заслужила окрика руководителя?» Это один вопрос. А другой вопрос: «Ну что, он опять он тебя достал?» — предлагает вариант реакции психолог.

Колмановский пояснил, что для школьника получение плохих оценок и отчитывание за них — не просто стресс, а травма. Из-за такой критики ребенок может полагать, что родители не принимают его со всеми недостатками.

Меня принимают только, если я приношу пятерки, в полдевятого вечера ложусь спать со сделанными уроками и выпитым кефиром. Но это же не так. Я же пока не такой. И значит, я такой, как я есть с двойками, с тройками, не подлежу участливым отношением к себе. Это чувство низкого самопринятия и неуверенности в себе, оно формируется в детстве именно таким образом, — объясняет эксперт.

Ранее Колмановский пояснял, что школьник может пренебрегать занятиями, когда психологически истощен, а вознаграждение для него в виде оценки остается максимально абстрактным. Родитель должен понимать, что в этой ситуации ребенок нуждается не в наказании, а в помощи, настаивает эксперт.