Психолог Колмановский рассказал, почему нельзя кричать на двоечника Психолог Колмановский: двоечник нуждается не в окрике, а в помощи родителя

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Неприятие со стороны родителей никак не поможет ребенку с плохой успеваемостью наладить свои отношения с учебой, рассказал в подкасте NEWS.ru психолог Александр Колмановский. Он пояснил, что школьник может пренебрегать занятиями, когда психологически истощен, а вознаграждение для него в виде оценки остается максимально абстрактным.

Ребенок, как правило, плохо учится, когда он психологически и эмоционально истощен. Чтобы хорошо учиться, надо делать над собой усилия с совершенно непонятным и максимально абстрактным вознаграждением. Когда ему будет хорошо от этой выученной учебы, ребенку совершенно непонятно. А для усилий над собой нужны силы. И главная истощенность его детского ресурса – это неприятие со стороны родителей, — объясняет психолог.

По словам эксперта, когда ребенка, который плохо учится, наказывают, он сидит за столом, ему крайне трудно сосредоточиться на школьных заданиях и «все его сознание охвачено протестом и обидой». Родитель должен понимать, что в этой ситуации ребенок нуждается не в наказании, а в помощи своего родителя.

Вот в чем нуждается этот двоечник — не в окрике, а в помощи. Если ты можешь помочь ему делать уроки, только не стоять над душой, а действительно помочь, если ты можешь помочь с репетитором, если ты можешь пойти в школу объясниться с этим учителем. Помогать надо, а не кричать на него, — говорит Колмановский.

Ранее детский психолог Дарья Дугенцова призвала не ругать детей за плохие оценки. По ее словам, оценки не являются показателем реальных знаний, а успеваемость ребенка зависит от многих факторов. В этом случае играет роль отношение к учителю и самому предмету, физическое состояние ученика, настроение учителя.