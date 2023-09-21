Психолог рассказала, почему ребенка не стоит ругать за плохие оценки Психолог Дугенцова: ребенка нужно хвалить, чтобы он чувствовал себя успешным

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Родителям не стоит ругать ребенка за плохие оценки, рассказала NEWS.ru детский психолог Дарья Дугенцова. По ее словам, оценки не являются показателем реальных знаний, а успеваемость ребенка зависит от многих факторов.

В первую очередь нужно понять, что оценки — не показатель реальных знаний и есть очень много факторов, из-за которых успеваемость ребенка может понизиться. Здесь играет роль отношение к учителю и самому предмету, физическое состояние ученика, настроение учителя. Чем сильнее мы акцентируем внимание на том, что у ребенка не получается, тем хуже будет его самооценка и желание учиться. И поэтому ребенка важно хвалить, чтобы он осознавал, что где-то успешен. Если ребенок будет постоянно пребывать в негативе, может пострадать даже самодисциплина и саморегуляция, из-за чего он все чаще будет находиться в плохом настроении, — рассказала Дугенцова.

Психолог отметила, что после 4-го класса у ребенка сформированы основные базисы насчет учебы и ему становится интереснее и важнее общение со сверстниками. Это очень важно — не делать акцент на оценках, куда важнее, с кем ребенок дружит, насколько хорошо развиты коммуникационные навыки и что он ценит в людях, отметила врач.

Ранее эксперт по этикету Татьяна Баранова рассказала, что чаты для родителей школьников практически всегда являются стрессом для мам, пап и учителей. По ее словам, сохранить «экологичные» отношения в Сети возможно, если все участники заранее выработают некий свод правил поведения, а также выберут модератора.