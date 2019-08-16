https://static.news.ru/photo/565ab128-bffc-11e9-b743-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Людям, страдающим аэрофобией, необходимо принять свой страх, а не заглушать его с помощью книг, еды или прослушивания музыки, заявил завотделением психотерапевтической клинической больницы № 1 имени Алексеева департамента здравоохранения Москвы Никита Чернов.

По его словам, при развитии аэрофобии человек начинает испытывать приступы тревоги и панику при посадке в самолёт.

Здесь психолог обычно даёт несколько вариантов. Первое — изменить собственное отношение к тревоге, потому что как бы она ни была неприятна для человека, она безопасна, — рассказал он.

Чернов сообщил, что специалисты также применяют методику экспозиционной терапии, которая подразумевает регулярную встречу пациента со своим страхом. Однако такие манипуляции нужно проводить только под присмотром врачей.

Когда человек боится, испытывает аэрофобию, он пытается избегать полётов или пьёт успокоительное для стабилизации состояния. Вот это избегание формирует у человека состояние, что он не может это пережить, — уточнил психолог.

Он добавил, что при использовании выше озвученной методики у человека со временем формируется толерантность к страху.

Также Чернов рекомендует не заглушать панику книгами, музыкой или едой, так как это может усилить посылаемый сигнал тревоги.

Ещё один способ побороть аэрофобию — изучение строения самолёта и его принципов полёта. По словам психолога, это позволит избавиться от стереотипов, навязанных СМИ и фильмами о катастрофах, передаёт РИА Новости .

Как писал News.ru, ранее психологи посоветовали людям, которые страдают от фобий, депрессий или нарушений сна, пройти курс арт-терапии. Он поможет человеку разобраться в себе, освободиться от стресса и развить творческие навыки.