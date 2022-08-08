Психолог раскрыла, как разработчики игр «заманивают» новых пользователей Психолог Журавлева назвала иллюзию самореализации одной из главных причин игровой зависимости

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Одним из «приемов» разработчиков видеоигр по «заманиванию» новых пользователей является система достижений, уровней и всяческих «прокачек» персонажей — так от того или иного проекта тяжелее отказаться, рассказала в беседе с NEWS.ru психолог Татьяна Журавлева. По ее мнению, подобная зависимость является «бегством от реальности — могут быть ощущения, что проблемы сильнее меня, и я не могу никак влиять на свою жизнь. В то время как в игре я могу контролировать все».

У человека может быть низкая самооценка и удовлетворенность жизнью, а в игре он будет кем хочет. Из-за системы достижений, новых уровней прохождения и всяческих «прокачек» персонажей из игр сложнее выйти. Создается иллюзия, что вот-вот я выиграю, но этого часто не происходит, и игра может затягиваться надолго, сжирая все свободное время. Человек создает себе условия эмоциональных качелей: выиграл — проиграл, — заявила Журавлева.

Она добавила, что игрокам присуще чувство азарта — «совокупность гормонов, именно поэтому, азартным людям трудно остановиться. В этом случае игромания начинает напоминать химическую зависимость». Психолог также отметила, что приятные эмоции от выигрыша активируют «центр удовольствия», и при зависимости он нарушается: в мозге происходит мощный выброс нейротрансмиттеров, возникают реакции как при алкоголизме или наркомании.

Ранее британский Минздрав создал первое и единственное в своем роде заведение, предназначенное специально для лечения детей и подростков от игровой зависимости, которых не удается «отлучить» от компьютеров обычными просьбами. Учреждение под названием Национальный центр по лечению игровой зависимости (HCGD) работает в Лондоне в рамках оказания страховой медицинской помощи, то есть для родителей подростков эта услуга бесплатная. Число людей, которые приводят туда своих «зомбированных» детей, постоянно растет.