Психолог посоветовала не заставлять ребенка всегда делиться игрушками Психолог Романив: нельзя приучать ребенка всегда делиться своими игрушками

Ребенка нельзя заставлять и приучать всегда делиться своими игрушками, посоветовала семейный психолог Ольга Романив. В разговоре с «Газетой.Ru» специалист отметила, что у детей должно формироваться понимание разделения вещей на свое и чужое. Во взрослом возрасте люди, которых в детстве всегда заставляли делиться, чаще попадают в созависимые отношения и не видят, где начинаются чужие личные границы.

Если с детства приучить его беспрекословно, не раздумывая, отдавать первому встречному свои вещи, то у ребенка так и не появится понимание, где свое, где чужое. Во взрослом возрасте такие люди чаще других попадают в созависимые отношения, причем сами спокойно нарушают чужие границы, — пояснила психолог.

Ребенка важно учить быть щедрым, но в некоторых ситуациях родителям стоит дать возможность делать выбор самостоятельно. Так, если у него есть любимые личные вещи, например, игрушки или книги, он сам должен решить, делиться ими или нет. Романив уточнила, что родитель при этом должен уважать выбор ребенка. В противном случае необоснованные требования дать любимую вещь могут вызвать раздражение, стресс или чувство потери.

Психолог Екатерина Маденко ранее рассказала, что причиной использования детьми матерных выражений иногда становится стресс или трудности в коммуникации. По ее словам, родителям стоит подавать правильный пример и научить ребенка по-другому выражать эмоции.