Психолог посоветовала быть уверенными в себе на фоне конфликта с Украиной

После окончания спецоперации на Украине изменения в жизни россиян неизбежны, чтобы быть готовыми к этому, людям стоит обрести уверенность в себе и своих силах, считает психолог Анастасия Николаева. По её словам, такой настрой поможет справиться с грядущими изменениями и негативными эмоциями, пишет «Газета.Ru».

Важный момент — это внутренняя уверенность в себе и своих силах и навыках. Уверенность в том, что неважно, по какому пути мы пойдём, мы пройдём по нему успешно. На любом рынке труда будет кто-то работать, всё равно люди и города останутся, а значит, постепенно всё будет налаживаться. Может быть, мне будет фигово, но я справлюсь. Именно это ощущение, что «я справлюсь», будет снижать всю панику и все негативные последствия, — заверила Николаева.

При этом она уточнила, что вера в себя вовсе не гарантирует того, что всё будет хорошо. Однако такой настрой поможет справиться с сиюминутной паникой и тревогой, а также подготовиться к грядущим изменениям.

Ранее психолог Юлия Хадарцева предположила, что россияне, вероятно, воспринимают уход западных компаний из РФ как «нарушение личных границ и ограничение свободы действий». В разговоре с NEWS.ru она призвала не паниковать и не воспринимать рестрикции как запрет.