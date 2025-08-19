Психолог перечислила, что должен уметь первоклассник в быту Психолог Славиковна: первоклассник должен уметь сам одеваться и убирать вещи

Подготовка ребенка к первому классу включает развитие навыков самостоятельности, рассказала в беседе с NEWS.ru детский психолог Юлия Славиковна. Она добавила, что дошкольник должен сам одеваться, убирать вещи, собирать рюкзак с минимальным набором предметов.

Понятно, что это рюкзак сначала не со школьными вещами, но собирать свои салфетки, водичку, игрушку. И еще очень важно постепенно вводить мягкие учебные элементы. Например, сидеть за столом. Занятие не на ковре, не на диване, а именно за столом. У ребенка должно быть рабочее место, его стол, стул, где он может выполнять простые задания. От 15 до 20 минут — этого будет достаточно, — уточнила она.

Ранее семейный психолог Екатерина Кес рассказала, что родители школьников перед 1 сентября должны помочь ребенку настроиться на учебу. Она добавила, что нет особой надобности повторять с детьми материал перед новым учебным годом. По словам эксперта, мозгу ребенка нужна перезагрузка. Каникулы — это время, когда ребенок отдыхает, восстанавливается, высыпается и отвлекается от учебного процесса, указала она. Поэтому первые недели в школе — адаптационные, объяснила Кес.