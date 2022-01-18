Психолог объяснила, почему люди верят в пророчества предсказателей

Люди склонны верить в чудо, особенно в тяжёлые времена, так, например, в эпоху перестройки был крайне популярен психотерапевт Анатолий Кашпировский, рассказала психолог Ирина Коржаева. По словам эксперта, люди склонны лениться при большом количестве «разжёванной» информации, пишет «Царьград».

Если во время перестройки, когда появился Кашпировский, было тяжело эмоционально, но хотя бы было видно, почему что происходит. Это было страшно, и естественно, люди были напуганы. Сейчас очень сильно развито инфоцыганство, за которым люди идут. Чем больше разжёванной информации, тем люди становятся более ленивыми. Они перестают думать и цепляются за такого рода информацию, — пояснила Коржаева.

Она добавила, что человеку свойственно думать о деструктивных вещах, так как это заложено в механизм выживания. По её словам, как только начинают работать инстинкты, «всё, что может нам помочь или поддержать, выносится на уровень прорицателя».

Ранее Кашпировский подал в суд на передачу «Вечерний Ургант». Дело в том, что в 2018-м году ведущие программы Иван Ургант и Дмитрий Хрусталёв показали «фотожабу»: кота с лицом Кашпировского. Причём сделали это дважды — и второй раз после формальных извинений перед экстрасенсом.