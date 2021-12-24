Психолог объяснила красные наряды журналисток на пресс-конференции Путина

Многие пришедшие на большую пресс-конференцию с президентом РФ Владимиром Путины журналистки надели «запылённо»-красные наряды, что говорит об их нежелании быть замеченными, заявила психолог-имиджмейкер Лана Волохова. Она особо обратила внимание на то, что не все выбрали ярко-красный цвет под стать Ксении Собчак, пишет «Газета.Ru».

Тут самое интересное — оттенки. Обратите внимание, что не все выбрали такой яркий цвет, как Ксения Собчак, — многие пришли в «запылённом» красном. Это как бы заявка на лидерскую позицию: «Заметьте меня, я самая главная». Но на самом деле не совсем. Тут, скорее, «а давайте вы меня не заметите, и я вас во всем обвиню», — пояснила Волохова.

Психолог предположила, что такие девушки захотели обратить на себя внимание после длительного пребывания в режиме карантина из-за пандемии коронавируса. По мнению Волоховой, «настоящие лидеры» надели бы одежду бордового цвета: она не вызывает агрессии и обозначает главенствующее положение.

Пресс-конференция президента РФ Владимира Путина прошла в очном формате 23 декабря. Она началась в 12:00 по московскому времени. На мероприятие аккредитованы 507 человек, включая представителей СМИ, выполняющих функции иноагентов.

Как рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, в этом году из-за пандемии свободной аккредитации на мероприятие не было, количество прессы сократили. Для участия в пресс-конференции сотрудникам СМИ следует сдать три ПЦР-теста. Кроме того, санитарные требования предполагают соблюдение дистанции и ещё ряда условий, однако в остальном это будет классическая пресс-конференция.