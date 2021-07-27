Психолог объяснила, как удержать мужа от «похода налево»

Измена «второй половины» очень часто воспринимается как предательство, крушение надежд и, естественно, вызывает боль. Психолог Алёна Леонова в эфире программы «Точка зрения» дала совет, как «подстелить соломки», чтобы партнёр не ушёл «налево» , пишет Pravda.Ru.

По словам специалиста, измена на пустом месте, как правило, не происходит. Для неё всегда есть предпосылки. Поэтому очень важно супругам договариваться обо всём заранее. Например, часто возникают ситуации, когда жена бросает всю энергию на воспитание детей, а сил на мужа уже не остаётся. Муж в обиде, ему хочется секса или чтобы с ним сходили на футбол, как раньше. И тогда он идёт и ищет всё это где-то в другом месте.

Здесь очень важно разговаривать и договариваться о том, что мы друг другу можем предложить. И что нам друг от друга нужно. Говорить очень важно прямо, чтобы не получилось нечто типа: «Я тебе отдала всю жизнь — а я тебя не просил», — отметила Леонова.

Как пояснила психолог, один из супругов может считать, что его задача — обеспечивать комфортный быт, а задача второго человека при этом — приносить деньги. При этом у второго супруга может вообще не быть таких запросов, ему может быть неважен комфорт, но зато он любит, чтобы с ним общались и разделяли его увлечения. В результате копятся обиды. И вместо того чтобы поговорить со своей второй половинкой, человек идёт в другие отношения.

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