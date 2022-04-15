Психолог объяснила, как полюбить себя

Психолог Светлана Колосова в беседе с NEWS.ru рассказала, что человек всю жизнь учится искусству любить себя. По словам специалиста, любовь к себе нужно прививать с самого детства. Она подчеркнула, что важно слушать комплименты от других людей и верить им, так как они действительно замечают ваши лучшие стороны, поэтому и хвалят.

В рамках любви себя есть удивительная ситуация: мы себе верим хуже, чем другим. Первый шаг к любви к себе — слушайте комплименты и верьте им. Любовь к себе не такая, что я должна любить себя. Любите других и принимайте их любовь к себе. Полюбить себя — инверсная зависимость, не прямая. Любите других, развивайте любовь как качество, — сказала психолог.

Ранее психолог Денис Хакимов заверил, что уверенность в себе — это позитивное представление о собственных навыках, качествах и ценностях, без этого личностный или карьерный рост невозможен либо малоэффективен.

Он уточнил, что на самооценку человека влияет и уверенность в себе родителей, так как детям свойственно перенимать модели поведения родителей. Также, продолжил Хакимов, буллинг или жестокое обращение в семье могут привести к состоянию выученной беспомощности, когда человек не в состоянии что-либо изменить.