Психолог дала план действий, если ребенок хамит и грубит Психолог Поль посоветовала научить детей контролировать эмоции, чтобы они не грубили

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Детский психолог Татьяна Поль поделилась с молодыми родителями советами, что делать, если их ребенок хамит или грубит. По ее словам, это очень распространенная проблема и наиболее эффективным способом справиться с ней является контроль собственных эмоций. В ходе эфира на YouTube-канале «Школа Психологии для Мам и Пап» она подчеркнула, что важно не поддаваться импульсивным порывам, а также научить этому ребенка.

Психолог отмечает, что любые слова хамства и грубости — это выражение злости, обиды или чувства несправедливости. В этот момент не нужно отвечать грубостью на грубость, поскольку это не принесет пользы — эмоция будет попросту заткнута, а ребенок не научится ее выражать.

Очень короткий алгоритм, который можно использовать. Вы говорите: «Я вижу, ты злишься, поэтому ты так мне говоришь, но, пожалуйста, не надо. Мне обидно это слышать. Давай, ты мне скажешь, мол, мам, я злюсь, или, мам, мне обидно». Очень интересный парадокс в том, что когда мы начинаем эмоционально развивать ребенка, ему не нужно хамить и грубить вам. Он будет говорить вам: «Мам, я злюсь», — заявляет Поль.

Согласно ее утверждениям, подобная практика сработала у большинства матерей, с кем ей довелось поработать, и вместо обидных слов они слышали от своих детей озвучивание эмоций. Таким образом родители своим поведением дают пример ребенку, как следует себя вести, если он находится в гневе.

Ранее психолог Элина Паредес рассказала, что родителям следует успокоиться и найти причину гнева в самих себе, чтобы не накричать и не покалечить своего ребенка в приступе ярости. По ее словам, справиться с негативными эмоциями помогут также спорт и смена обстановки.