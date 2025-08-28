День знаний — 2025
Саммит ШОС-2025 в Китае
ВЭФ-2025
28 августа 2025 в 11:22

Психолог назвала ключевые правила безопасности в Сети для детей

Психолог Каталина: родители должны контролировать переписку детей в соцсетях

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ребенок может сидеть в соцсетях, однако сначала родители должны контролировать его переписки, заявила НСН психолог Екатерина Каталина. По ее словам, детей нужно учить различать мошенничество и не делиться паролями.

Ребенка важно научить сохранять конфиденциальность своих персональных данных и распознавать мошенничество. Донести до него, что никогда и никому нельзя сообщать пароли и коды из СМС, даже если об этом просит в переписке лучший друг, — сообщила она.

Как сообщается, до семи лет все действия в интернете должны проходить совместно с родителями. В возрасте 10 лет начинается период самостоятельности: ребенок может пользоваться образовательными платформами и играть в одобренные игры. После 13 лет подростки стремятся к большей автономии, сами отвечают за свои действия в соцсетях и управление временем, что способствует развитию самостоятельности.

Ранее в Высшей школе экономики провели исследование об использовании сервиса знакомств «ДругВокруг» педофилами. Авторы пришли к выводу, что приложение популярно у мужчин, которые активно пытаются познакомиться с маленькими девочками и даже организовать встречу с ними, хотя знают их возраст.

Россия
психологи
переписки
дети
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Российский БЭК отправил на дно украинский разведкорабль
Волчанск, Полтавка, Харьков: хорошие и плохие новости фронта СВО 28 августа
Кинолог предостерег от использования строгих ошейников для собак
Вегетарианские баклажаны в духовке: оторваться невозможно!
Раскрыто, когда Баку и Ереван обсудят детали принятой в США декларации
Названы жаркие страны, куда можно долететь без пересадки в Стамбуле
Российских биатлонистов не допустили до квалификации Олимпиады-2026
В Совбезе России заявили о «ползучей натовизации» Австрии
Путин отреагировал на смерть Вышинского
Политолог рассказал, зачем Трамп проталкивает Киев в ЕС
В Роспотребнадзоре раскрыли, кому крайне важно привиться от гриппа
Российские военные освободили Нелеповку в ДНР
Школьники получили право на бесплатный проезд в крупном российском городе
Как научиться медитировать: советы для начинающих
«Левейшие пенальти»: легендарный футболист возмутился российским судейством
Пожар оставил нудистов без пути к спасению
США направили военные корабли к берегам латиноамериканской страны
Исполнителя хита Gangnam Style задержали в Южной Корее
Хулиган из Петербурга разбил окно в трамвае на 300 тысяч рублей
Психолог посоветовала чаще делать комплименты окружающим
Дальше
Самое популярное
ВС РФ разносят энергетику и ПВД, сотни убитых: удары по Украине 26 августа
Россия

ВС РФ разносят энергетику и ПВД, сотни убитых: удары по Украине 26 августа

Лунный календарь на сентябрь 2025: лучшие дни для всех дел
Общество

Лунный календарь на сентябрь 2025: лучшие дни для всех дел

Атака ВСУ на Самару 28 августа: что известно, есть ли погибшие и разрушения
Россия

Атака ВСУ на Самару 28 августа: что известно, есть ли погибшие и разрушения

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.