Психолог назвала ключевые правила безопасности в Сети для детей

Ребенок может сидеть в соцсетях, однако сначала родители должны контролировать его переписки, заявила НСН психолог Екатерина Каталина. По ее словам, детей нужно учить различать мошенничество и не делиться паролями.

Ребенка важно научить сохранять конфиденциальность своих персональных данных и распознавать мошенничество. Донести до него, что никогда и никому нельзя сообщать пароли и коды из СМС, даже если об этом просит в переписке лучший друг, — сообщила она.

Как сообщается, до семи лет все действия в интернете должны проходить совместно с родителями. В возрасте 10 лет начинается период самостоятельности: ребенок может пользоваться образовательными платформами и играть в одобренные игры. После 13 лет подростки стремятся к большей автономии, сами отвечают за свои действия в соцсетях и управление временем, что способствует развитию самостоятельности.

Ранее в Высшей школе экономики провели исследование об использовании сервиса знакомств «ДругВокруг» педофилами. Авторы пришли к выводу, что приложение популярно у мужчин, которые активно пытаются познакомиться с маленькими девочками и даже организовать встречу с ними, хотя знают их возраст.