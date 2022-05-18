Первый тип отношений, через которые проходят многие люди в своей жизни, — это естественная любовь, которая часто случается в подростковом возрасте, заявил психолог Евгений Богомолов. Как сообщает INFOX.ru, партнёры обычно испытывают непреодолимое влечение друг к другу, а объект влюблённости занимает все мысли.
В любви второго типа нам кажется, что мы встретили «того самого». Кажется, что мы уже достаточно взрослые и хорошо разбираемся в людях. Здесь мы заводим первые серьёзные отношения. Если в первом типе любви не было никакой ответственности — одни эмоции и физиология, то во втором типе ответственность и обязанности появляются, — пояснил Богомолов.
По его словам, необходимость быть ответственным в таких отношениях постепенно разрушает их. Бытовые проблемы пугают и приводят к мысли, что жить с кем-то не так и приятно, пояснил психолог. При этом если человеку удаётся выйти из таких отношений и не поверить в то, что они всегда чреваты болью, то он встречает третью любовь — «умную».
Любовь такого типа приходит к взрослому человеку, который хочет отдавать любовь. Она не терпит суеты и спешки. На этом этапе человек понимает, кто ему нужен: тот, кто равен ему по статусу, кто разделяет его интересы и идеалы, кто готов брать ответственность, кто честен и умеет признавать ошибки, — резюмировал Богомолов.
Ранее психолог Жанна Абрамова заявила, что люди изменяют своим партнёрам в отношениях, так как им не хватает определённых жизненных качеств, которые может дать другой человек. Она подчеркнула, что партнёры обычно изменяют не ради секса, а чтобы «достроить себя».