Психолог назвал три типа любви, через которые пройдёт большинство людей Психолог Богомолов назвал три типа любви, через которые пройдут большинство людей

Фото shutterstock.com

Первый тип отношений, через которые проходят многие люди в своей жизни, — это естественная любовь, которая часто случается в подростковом возрасте, заявил психолог Евгений Богомолов. Как сообщает INFOX.ru, партнёры обычно испытывают непреодолимое влечение друг к другу, а объект влюблённости занимает все мысли.

В любви второго типа нам кажется, что мы встретили «того самого». Кажется, что мы уже достаточно взрослые и хорошо разбираемся в людях. Здесь мы заводим первые серьёзные отношения. Если в первом типе любви не было никакой ответственности — одни эмоции и физиология, то во втором типе ответственность и обязанности появляются, — пояснил Богомолов.

По его словам, необходимость быть ответственным в таких отношениях постепенно разрушает их. Бытовые проблемы пугают и приводят к мысли, что жить с кем-то не так и приятно, пояснил психолог. При этом если человеку удаётся выйти из таких отношений и не поверить в то, что они всегда чреваты болью, то он встречает третью любовь — «умную».

Любовь такого типа приходит к взрослому человеку, который хочет отдавать любовь. Она не терпит суеты и спешки. На этом этапе человек понимает, кто ему нужен: тот, кто равен ему по статусу, кто разделяет его интересы и идеалы, кто готов брать ответственность, кто честен и умеет признавать ошибки, — резюмировал Богомолов.

Ранее психолог Жанна Абрамова заявила, что люди изменяют своим партнёрам в отношениях, так как им не хватает определённых жизненных качеств, которые может дать другой человек. Она подчеркнула, что партнёры обычно изменяют не ради секса, а чтобы «достроить себя».