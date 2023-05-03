Психолог дал советы по поиску второй половинки без помощи Tinder Психолог Ланг посоветовал чаще смотреть людям в глаза во время общения

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Для того, чтобы найти вторую половинку, нужно больше внимания уделять другим людям при общении вживую, особенно своим собеседникам, и чаще смотреть им в глаза, пояснил семейный психолог Сергей Ланг. В разговоре с «Радио 1» он отметил, что после новостей об уходе Tinder из России многие люди начали переживать, так как привыкли большую часть времени проводить в телефоне и даже строить с помощью него отношения.

Главное: когда вы общаетесь с людьми, не сидите в телефоне, отложите его. Возьмите привычку почаще смотреть людям в глаза, а не в экран смартфона, — рассказал Ланг.

Он также объяснил, что выстраивать общение и взаимоотношения гораздо проще без установок о том, что одиночество делает несчастным. Подобные установки формируют поведенческую модель, в рамках которой человек становится замкнутым и неуверенным в себе. По словам психолога, счастливые люди притягивают к себе других, благодаря чему у них появляется большой выбор, с кем общаться и знакомиться.

Ланг также рекомендует заранее определить, какой человек лучше всего подходит на роль возлюбленного или возлюбленной. Это поможет понять, в каких местах следует чаще бывать, чтобы найти определенный типах.

Приведу в качестве примера сказку «Золушка». Главная героиня познакомилась и влюбилась в принца, и он в неё влюбился. Но где Золушка нашла своего принца? Правильно. На балу, — пояснил психолог.

Компания Match Group, которая владеет Tinder, ранее заявила, что окончательно уйдет из России к 30 июня. Доступ к услугам брендов компании будет ограничен для россиян. В 2022 году руководство Tinder заблокировало рекламу в приложении и отключило платные опции для российских пользователей.