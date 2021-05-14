Психиатр рассказал, почему пьяные «хватаются за ножи»

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Психиатр Александр Федорович в разговоре с NEWS.ru объяснил, почему люди в состоянии алкогольного опьянения нередко «хватаются» за оружие, в том числе и ножи. Таким образом он прокомментировал инцидент в Екатеринбурге, где пьяный мужчина зарезал трёх людей.

Алкоголь и агрессия — это два понятия, которые очень плотно спаяны и связаны между собой. Хотя бы потому, что алкоголь в определённой дозе снижает уровень защитных и социальных механизмов, — сказал специалист.

Он пояснил, что алкогольные напитки обесточивают кору лобных долей мозга, из-за чего активируются «генетически древние эмоции». В их число также входит и агрессия, которая изначально служила для человеческой психики защитным механизмом.

Что касается ситуации, здесь сложно сказать насколько человек был в опьянении, но, скорее всего, мы должны говорить о том, что тут алкоголь выступил триггером — механизмом и кнопкой, которая сработала на неадекватную форму поведения, — добавил Федорович.

По его словам, не исключается и тот аспект, что и до инцидента у нападавшего случались эпизоды потери контроля над собой и резких выплесков агрессии. Впрочем, психиатр заметил, что ситуация не нова и не уникальна. Федорович резюмировал, что подобные инциденты являются одной из форм взаимодействия социума с механизмами расслабления и агрессии.

Ранее в Екатеринбурге мужчина набросился с ножом на прохожих. Злоумышленник успел смертельно ранить трёх человек, а сам получил пулевой ранение от полиции.