Психиатр назвал способ снизить стресс Психиатр Костюк назвал способ снизить стресс

Фото Serguei Fomine/Global Look Press

Главный психиатр Москвы Георгий Костюк рассказал, что для уменьшения стресса необходимо избавить себя от стереотипов и отправиться в путешествие по России, а также увеличить физические нагрузки. Эксперт также отметил, что для этого также следует исключить алкоголь и снизить потребление негативной информации. Он добавил, что Россия — громадная страна, которая способна удивить каждого, пишет РИА Новости.

У нас громадная страна, разнообразные климатические зоны и рельефы, много есть чего посмотреть. Нужно просто переключиться и посмотреть на свою родину с широко открытыми глазами, — посоветовал Костюк.

Психиатр рассказал про три уровня самопомощи, когда человек способен регулировать своё состояние самостоятельно, когда в это ему помогают родные, а также последний уровень, когда возникает необходимость обращения к специалисту.

Хирург и колопроктолог «СМ-Клиника» Анастасия Травникова ранее рассказала, что на колоректальный рак приходится 10% от всех онкозаболеваний в мире. Эксперт при этом отметила, что этот тип злокачественной опухоли на 95% может быть предотвращён. Чтобы избежать болезни, она порекомендовала уменьшить потребление красного мяса и жирной пищи. По её словам, важно не доводить заболевание до первых симптомов: кровь и слизь в стуле, хронические боли в животе, дискомфорт после еды, вздутие живота.