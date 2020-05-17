Протоиерей Смирнов сообщил, что пошёл на поправку

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Заболевшему коронавирусом протоиерею Димитрию Смирнову стало лучше. Тем не менее, он продолжает находиться в больнице.

Я ещё нахожусь в больнице, но в обычной палате. Температура нормальная. Сердечно благодарю всех за молитвенную поддержку, — передал ТАСС его слова советник по вопросам развития домашнего образования патриаршей комиссии Алексей Комов.

Сам Смирнов является председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи. 8 мая его госпитализировали с пневмонией, тест на COVID-19 дал положительный результат.

Этот диагноз подтверждён у десятков священников Московской епархии, регулярно поступают сообщения об их кончине, также на карантин из-за коронавируса закрыт ряд монастырей, писал NEWS.ru.