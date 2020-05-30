Против дебошира, ранившего полицейского ножом в Екатеринбурге завели дело

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Уральский дебошир, ранивший полицейского ножом в Екатеринбурге, стал фигурантом уголовного дела. Об этом сообщил в субботу СУСК по региону.

Ранее пьяный житель Екатеринбурга ночью изрубил топором дверь соседки и набросился с ножом на приехавших правоохранителей. В результате инцидента полицейскому пришлось применить табельное оружие. Подозреваемый задержан, решается вопрос о его аресте.

Возбуждено уголовное дело в отношении мужчины 1990 года рождения, — цитирует РИА Новости сообщение регионального Следственного комитета.

Отмечается, что злоумышленнику инкриминируют посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов. Санкции по этой статье включают пожизненное заключение.

Как писал NEWS.ru, вечером 19 мая мужчина устроил стрельбу во время дорожного конфликта на Люблинской улице. Днём ранее неизвестный начал стрелять по прохожим с балкона в Текстильщиках — тоже на юго-востоке Москвы.