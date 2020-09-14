Против чиновников мэрии Норильска возбудили уголовное дело о мошенничестве

https://static.news.ru/photo/34e07f4c-f691-11ea-a45d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сотрудники СОБРа пришли с обысками в управление имущества мэрии Норильска. Заведено уголовное дело в связи с хищениями при обслуживании десятков муниципальных зданий, сообщает пресс-служба ГСУ СК по Красноярскому краю и Хакасии.

Возбуждено уголовное дело в отношении не установленных на данный момент должностных лиц администрации города Норильска и лиц, выполняющих управленческие функции в ООО «Санор», — цитирует сообщение ТАСС.

Как сообщили в СК, на данный момент в мэрии проходят обыски. При этом лица, совершившие преступление, устанавливаются.

Следствием установлено, что в июле — декабре 2019 года руководство компании «Санор» и чиновники администрации города Норильска предоставили подложные документы о выполнении муниципального контракта на оказание услуг по комплексному техническому обслуживанию помещений. Отмечается, что в результате из бюджета города были похищены средства в размере более 2,4 млн рублей.

Как писал NEWS.ru, Следственный комитет России считает, что заместитель министра энергетики РФ Анатолий Тихонов является организатором преступной схемы, с помощью которой были похищены более 600 млн рублей, выделенные Российскому энергетическому агентству Минэнерго России. Представители защиты Тихонова связывают арест чиновника с попыткой дискредитации первых лиц ведомства.