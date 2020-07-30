Просивший Стивена Сигала о помощи блогер избежал наказания

https://static.news.ru/photo/d5f964d0-d255-11ea-98af-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Баиров, 2019 год Фото: Денствуд ТВ

Суд в Улан-Удэ оправдал блогера Дмитрия Баирова, обвинённого в мелком хулиганстве, совершённом в присутствии главы Бурятии Алексея Цыденова и голливудского актёра Стивена Сигала.

Об этом сообщает «МК в Бурятии». Инцидент, ставший поводом для возбуждения административного дела, произошёл вечером 20 июля. Сигал и Цыденов прогуливались по площади Советов и столкнулись с ожидавшим их блогером. Сам Баиров утверждает, что он поприветствовал актёра на английском языке, сказав: Hello, my friend — а затем попросил его о помощи, также на английском.

Полиция утверждала, что события развивались иным образом: блогер якобы кричал, отталкивал службу безопасности и мешал беседе Сигала и Цыденова. В материалах административного дела говорилось, что Баиров пренебрёг общественной моралью, правилами взаимного уважения и нормами нравственности, хамил и удовлетворял свои индивидуалистические потребности.

Суд не согласился с доводами правоохранителей и оправдал блогера. Адвокат Баирова Надежда Низовкина рассказала, что линия защиты строилась на том, что использованные в протоколе психологические термины не имеют под собой экспертного обоснования, а являются плодом творчества полицейских. Также юристы настаивали, что мероприятие, которое якобы сорвал Баиров, не было санкционировано и проводилось в период карантина.

Как писал NEWS.ru, Сигал приехал в Улан-Удэ 20 июля и сразу же отправился на экскурсию на площадь Советов. Одним из пунктов программы визита Сигала в Бурятию стало посещение озера Байкал.