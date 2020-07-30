Просивший Стивена Сигала о помощи блогер избежал наказания

Суд в Улан-Удэ оправдал блогера Дмитрия Баирова, обвинённого в мелком хулиганстве, совершённом в присутствии главы Бурятии Алексея Цыденова и голливудского актёра Стивена Сигала.
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Полиция утверждала, что события развивались иным образом: блогер якобы кричал, отталкивал службу безопасности и мешал беседе Сигала и Цыденова. В материалах административного дела говорилось, что Баиров пренебрёг общественной моралью, правилами взаимного уважения и нормами нравственности, хамил и удовлетворял свои индивидуалистические потребности.
Суд не согласился с доводами правоохранителей и оправдал блогера. Адвокат Баирова Надежда Низовкина рассказала, что линия защиты строилась на том, что использованные в протоколе психологические термины не имеют под собой экспертного обоснования, а являются плодом творчества полицейских. Также юристы настаивали, что мероприятие, которое якобы сорвал Баиров, не было санкционировано и проводилось в период карантина.
Как писал NEWS.ru, Сигал приехал в Улан-Удэ 20 июля и сразу же отправился на экскурсию на площадь Советов. Одним из пунктов программы визита Сигала в Бурятию стало посещение озера Байкал.
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