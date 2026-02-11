Зимняя Олимпиада — 2026
«Прошу не лишать свободы»: соучастник покушения на генерала выступил в суде

Соучастник покушения на генерала Алексеева Васин попросил не лишать его свободы

Виктор Васин в Замоскворецком суде Виктор Васин в Замоскворецком суде Фото: Кирилл Зыков/РИА Новости
Соучастник покушения на первого заместителя начальника Главного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенанта Владимира Алексеева Виктор Васин в ходе заседания по избранию ему меры пресечения попросил Замоскворецкий суд Москвы не лишать его свободы, сообщил Telegram-канал SHOT. Мужчину заключили под стражу до 6 апреля.

Прошу не лишать меня свободы, — сказал он.

Ранее сообщалось, что Васин в ходе заседания раскаялся в содеянном. Фигурант заявил, что полностью признает свою вину и намерен сотрудничать со следствием. Сторона защиты дополнительно сообщила суду, что ее подзащитный уже дает показания на других лиц, причастных к покушению.

Ранее Следственный комитет России сообщил, что главный исполнитель покушения на Алексеева Любомир Корба признал вину в преступлении. По данным следствия, 6 февраля Корба подкараулил генерала в его доме в Москве, трижды в него выстрелил и скрылся с места происшествия. Уже через несколько часов он покинул РФ и вылетел в ОАЭ. Также было установлено, что преступник действовал в интересах Службы безопасности Украины.

