Прощай, сковородка! Готовлю пиде в духовке из кефирного теста — начинка из картофеля, зелени и сыра тает во рту

Беру кефир, муку и картофель — и готовлю пиде на кефирном тесте с картофелем, зеленью и сыром. Получается обалденная вкуснятина: мягкое, чуть хрустящее тесто, а внутри — нежная картофельная начинка с тягучим сыром и ароматом свежей зелени.

Для приготовления вам понадобится: 500 г муки, 250 мл кефира, 1 яйцо, 1 чайная ложка соли, 1 чайная ложка сахара, 1 чайная ложка соды, 2 столовые ложки растительного масла. Для начинки: 3 картофелины, 100 г твердого сыра, пучок укропа или петрушки, соль и перец по вкусу.

Картофель отварите, разомните в пюре, добавьте тертый сыр и мелко рубленную зелень. Кефир смешайте с яйцом, солью, сахаром и маслом, всыпьте муку с содой, замесите мягкое тесто. Дайте отдохнуть 15 минут. Раскатайте тесто в круг, выложите начинку, защипните края, оставив центр открытым. Смажьте яйцом и выпекайте при 200 °С 25–30 минут до румянца. Подавайте теплым.

