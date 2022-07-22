Проректор РАНХиГС отправлен под домашний арест по делу о мошенничестве

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Иван Федотов

Тверской суд отправил под домашний арест проректора РАНХиГС Ивана Федотова, подозреваемого в мошенничестве в особо крупном размере. Избранная мера пресечения будет действовать до 7 августа, сообщают «Известия».

Федотову вменяют ч. 4 ст. 159 УК «Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере». Проректор проходит по делу экс-замминистра образования Марины Раковой, как и ректор РАНХиГС Владимир Мау, а также ректор «Шанинки» Сергей Зуев.

Ранее арестованный за наркотики проректор Российской таможенной академии Залим Керефов покончил с собой в СИЗО. По данным следствия, он был замешан в сделках по продаже и покупке наркотиков в даркнете.