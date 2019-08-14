https://static.news.ru/photo/930cd4bc-be7a-11e9-8192-fa163e074e61_660.jpg Фото: Mouneb Taim/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Руководитель волонтёрского движения против рабства «Альтернатива» Олег Мельников, который пропал на территории Сирии по пути в Идлиб, жив, но вынужден скрываться из-за объявленной на него охоты.

Мельников в составе группы местных волонтёров перестал выходить на связь шесть дней назад. Всё это время было неизвестно о его судьбе. Только 14 августа появилась информация, что волонтёры живы и выполнили задачу.

Неизвестно, что именно произошло, но мы имеем информацию, что местные банды объявили награду за жизнь Олега. В результате этого группе приходится скрываться в конспиративном месте, — говорится в сообщении на сайте «Альтернативы».

Представители движения в данное время пытаются выяснить, что же на самом деле произошло.

Ранее News.ru писал, что Мельников пропал в Сирии 9 августа. Он направился с местными правозащитниками в город Идлиб с миссией вернуть на родину российских детей. Путешественник Константин Журавлёв, три года бывший пленником в Сирии, рассказал, какие шансы есть у лидера движения по борьбе с рабством «Альтернатива» Олега Мельникова.