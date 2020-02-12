https://static.news.ru/photo/78401b10-4e37-11ea-970a-fa163e074e61_660.jpg Фото: chelindustry.ru

Прокуратура Челябинской области оценит действия руководства детской городской больницы Златоуста после того, как местной жительнице пришлось сделать 327 звонков, чтобы вызвать врача своей больной дочери.

Органами прокуратуры по поручению прокурора области организована проверка информации СМИ о вызове врача ребёнку в Златоусте с 327-го раза, — сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.

Сотрудники прокуратуры также дадут оценку деятельности управления здравоохранения города. В Минздраве региона отметили, что ранее никаких жалоб от жителей города не поступало.

Ранее, как писал NEWS.ru, жители Челябинской области пожаловались на проблему с вызовом на дом детских врачей. Неофициальным рекордсменом стала семья из города Златоуста, которая несколько часов дозванивалась до поликлиники. Мобильный телефон матери заболевшей девочки зафиксировал 327 исходящих вызовов.