Прокуратура предупредила о последствиях участия в незаконной акции в Москве

https://static.news.ru/photo/a0e52d9c-6148-11eb-97e5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Столичная прокуратура предупредила о негативных последствиях участия в незаконных массовых мероприятиях 31 января.

По данным пресс-службы ведомства, в интернете и соцсетях были опубликованы призывы к участию граждан, в том числе несовершеннолетних, в массовых беспорядках и публичных мероприятиях, которые намереваются провести 31 января с нарушением установленного порядка.

В целях недопущения возможных нарушений закона прокуратура Москвы вынесла руководителям пяти российских и иностранных интернет-компаний предостережения, — говорится в сообщении.

Также предупреждения вынесены шести лицам, призывающим к участию в несогласованном публичном мероприятии на Лубянской и Старой площадях.

В прокуратуре подчеркнули, что организация несогласованного публичного мероприятия и участие в нём влекут за собой установленную законодательством ответственность.

Ранее NEWS.ru писал, что в Псковской области задержан пятый подозреваемый в рамках уголовных дел, возбуждённых СКР в связи с нападениями на силовиков в ходе несанкционированной акции протеста в Москве 23 января.

23 января в ряде российских городов прошли акции в поддержку арестованного оппозиционера Алексея Навального. Глава сети штабов оппозиционера Леонид Волков рассказал, что в них приняли участие 250–300 тысяч человек. Фонд борьбы с коррупцией (ФБК, признан Минюстом иностранным агентом) оценил численность протестующих в Москве в 50 тысяч человек, журналисты Reuters считают, что протестовать вышли 40 тысяч человек, в МВД говорят о четырёх тысячах.

СКР возбудил 20 уголовных дел после незаконных акций. Большинство из них квалифицируется по статье о применении насилия в отношении представителя власти.