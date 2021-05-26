Прокуратура потребовала запретить информацию в Facebook «ЛГБТ-сети»

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Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга рассмотрит заявление о признании запрещённой информации, которая размещена на некоторых страницах группы «Российской ЛГБТ-сети» (фонд «Сфера», являющийся оператором организации, внесён в список иноагентов) в Facebook. Прокуратура подала этот иск после проведения проверки по обращению депутата Госдумы Игоря Сапко, сообщили в объединённой пресс-службе судов Петербурга.

Силовики считают , что сведения, которые опубликованы в группе, причиняют вред несовершеннолетним. Они ссылаются на результаты осмотра группы, который провели сотрудники психолого-педагогического и медико-социального центра «Развитие».

Представители центра отметили, что на странице размещены материалы в поддержку ЛГБТ-сообщества в России. Они уверены, что группа «создаёт привлекательный образ гомосексуализма» и вовлекает граждан, особенно подростков, «в деструктивный образ жизни».

Заседание суда назначили на 29 июня.

Ранее правозащитники подали иск в суд ФРГ против пятерых приближённых главы Чечни Рамзана Кадырова в связи с сообщениями о преследованиях геев в республике. Авторы исков обвинили военных и власти Чечни в незаконных арестах, пытках, сексуальном насилии и принуждении к убийству как минимум 150 человек из-за их сексуальной ориентации с февраля 2017 года.

По данным СМИ, в числе заявителей значатся Европейский центр конституционных прав и прав человека и «Российская ЛГБТ-сеть»