Прокуратура потребовала заблокировать больше 100 страниц за связь с ФБК

Прокуроры отчитались, что выявили 173 ресурсов, связанных с оппозиционером Алексеем Навальным и его Фондом борьбы с коррупцией (ФБК, признан властями иноагентом и запрещённой экстремистской организацией). Среди них аккаунты людей в соцсетих и чаты в мессенджерах. Прокуратура потребовала заблокировать их, передаёт правозащитный проект «Сетевые Свободы» в Telegram-канале.

Об этом узнали защитники Навального в ходе предварительной беседы по иску политика к Роскомнадзору и Генпрокуратуре: страницы перечислены в требовании, которое подписал замглавы ведомства Анатолий Разинкин.

В списке, который уместился на 19 листах, перечислены страницы в Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, TikTok, «Яндекс.Дзене», «Одноклассниках» и во «ВКонтакте». Кроме того, заблокировать требуют каналы и боты в Telegram и сайты проектов Навального.

Также прокуратура требует «в случае воспроизведения информации на других сайтах ограничивать к ним доступ в установленном порядке».

21 сентября соцсеть «ВКонтакте» заблокировала личные страницы нескольких бывших руководителей региональных штабов Алексея Навального (объединение признано российскими властями экстремистским и запрещено), в том числе умершего человека.

26 июля по решению Генпрокуратуры в России был заблокирован сайт самого Навального и страницы связанных с ним Леонида Волкова, Любови Соболь и Олега Степанова. Всего ведомство потребовало заблокировать 50 страниц.

Позднее Соболь сообщила, что Роскомнадзор потребовал от Twitter заблокировать её аккаунт. В качестве доказательства она опубликовала сообщение от руководства сервиса. Также РКН внёс видео на YouTube-каналах Леонида Волкова и Владимира Милова в список запрещённых материалов и направил хостингу требование ограничить к ним доступ.