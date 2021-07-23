Прокуратура Москвы заинтересовалась побегом ребёнка из дома

11-летний мальчик в Москве сбежал из дома и пожаловался на жестокое обращение в семье. Прокуратура города начала проверку, говорится на сайте ведомства.

По предварительным данным, ребёнок убежал из семьи 21 июля. Когда его нашли сотрудники правоохранительных органов, он рассказал силовикам, что родители применяют к нему физическую силу и «недопустимые методы воспитания».

Мальчик живёт в многодетной семье.

Симоновская межрайонная прокуратура проверит соблюдение федеральных законов о несовершеннолетних. В результате будут приняты меры прокурорского реагирования.

Ранее в Якутске малолетняя девочка выпала из окна квартиры на пятом этаже. Ребёнок госпитализирован.

По факту происшествия также начата проверка прокуратуры. В ходе проверки будут установлены причины и обстоятельства произошедшего, а также дана оценка условиям проживания ребёнка и обеспечению его безопасности. По итогам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования при наличии на то оснований.