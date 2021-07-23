Ребёнок выпал из окна на пятом этаже в Якутске

В Якутске малолетняя девочка выпала из окна квартиры на пятом этаже. Ребёнок госпитализирован. По факту происшествия начата проверка, сообщается на сайте прокуратуры Якутии.

Инцидент произошёл в одном из жилых домов по улице Каландрашвили. На место выехал исполняющий обязанности прокурора Якутска.

В ходе проверки будут установлены причины и обстоятельства произошедшего, а также дана оценка условиям проживания ребенка и обеспечению его безопасности. По итогам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования при наличии на то оснований, сообщается на сайте ведомства.

Девочка находится в национальном центре медицины. Её состояние оценивается как тяжёлое. Ребёнка оперируют нейрохирурги, рассказали РИА Новости в республиканском минздраве.

Ранее сообщалось, что в Москве годовалый ребёнок разбился на смерть, выпав с балкона на 14 этаже. По предварительным данным, родители ребёнка в момент происшествия были в квартире и находились в состоянии опьянения. Младенца они оставили на балконе, чтобы не мешал спать.

В Томске шестилетняя девочка выпала из окна четвёртого этажа. При этом она приземлилась в сугроб и не получила ни единого перелома.