Ребёнок выпал из окна на пятом этаже в Якутске

В Якутске малолетняя девочка выпала из окна квартиры на пятом этаже. Ребёнок госпитализирован. По факту происшествия начата проверка, сообщается на сайте прокуратуры Якутии.
Инцидент произошёл в одном из жилых домов по улице Каландрашвили. На место выехал исполняющий обязанности прокурора Якутска.
В ходе проверки будут установлены причины и обстоятельства произошедшего, а также дана оценка условиям проживания ребенка и обеспечению его безопасности. По итогам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования при наличии на то оснований,
Девочка находится в национальном центре медицины. Её состояние оценивается как тяжёлое. Ребёнка оперируют нейрохирурги,
Ранее сообщалось, что в Москве годовалый ребёнок разбился на смерть, выпав с балкона на 14 этаже. По предварительным данным, родители ребёнка в момент происшествия были в квартире и находились в состоянии опьянения. Младенца они оставили на балконе, чтобы не мешал спать.
В Томске шестилетняя девочка выпала из окна четвёртого этажа. При этом она приземлилась в сугроб и не получила ни единого перелома.