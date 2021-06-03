Запертый пьяными родителями на балконе ребёнок упал с 14-го этажа

https://static.news.ru/photo/5c75bc92-c46e-11eb-9e4c-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Годовалый ребёнок разбился насмерть, выпав из окна на 14-м этаже в Москве. По факту происшествия проводится прокурорская проверка, сообщает телеканал «360».

Инцидент произошёл на улице Маршала Захарова. Тело младенца с характерными для падения с высоты повреждениями было найдено под окнами многоэтажного дома.

По предварительным данным, родители ребёнка в момент происшествия были в квартире и находились в состоянии опьянения. Младенца они оставили на балконе, чтобы не мешал спать.

Ранее сообщалось, что в центре Москвы двухлетняя девочка выпала из окна на втором этаже магазина. Её доставили в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой (ЗЧМТ), сотрясением мозга и ушибом колена.

В Подмосковье трёхлетний мальчик выпал из окна жилого дома на пятом этаже, но остался жив. Ребёнок находился под присмотром матери. Когда она ненадолго оставила сына без внимания, тот влез на подоконник, открыл окно и выпал наружу.

В Уфе шестилетний ребёнок выпал из окна на 12 этаже. Он выжил, приземлившись в сугроб. Пострадавший был госпитализирован с тяжёлыми травмами и прооперирован.