В Томске упавшая из окна девочка не получила ни одного перелома

https://static.news.ru/photo/5332b036-2d92-11eb-b96a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Состояние шестилетней жительницы Томска, которая выпала из окна четвёртого этажа, медики оценили как близкое к удовлетворительному и отметили, что ребёнку каким-то чудом удалось избежать переломов. Об этом сообщили в пресс-службе областного департамента здравоохранения со слов главного врача больницы скорой помощи №2.

Девочка находится под наблюдением медицинских работников в травматологическом отделении больницы. Её состояние мы оцениваем, как ближе к удовлетворительному, — цитирует заключение Караваева ТАСС.

Сейчас ребёнок находится в травматологическом отделении и как отметил главврач, несмотря на падение с высоты, переломов у неё не обнаружено. По данному факту следователи начали проверку, отметили пресс-службе СУ СКР по Томской области. Установлено, что пострадавшая проживала по указанному адресу с матерью, которая на момент падения малышки отсутствовала дома.

Инцидент произошёл 21 ноября. Ребёнок выпал из окна жилого дома. Произошедшее попало на видео. На кадрах видно, что девочка приземлилась в сугроб и, возможно, поэтому осталась жива. После падения она отряхнулась и пошла домой, прихрамывая.

Позднее родители обнаружили у ребёнка переломы и вызвали скорую помощь. Ребёнка госпитализировали. Полиция начала проверку по факту произошедшего.

Как сообщал NEWS.ru, на западе столицы десятилетний мальчик просидел в закрытой квартире пять дней. Он ждал, что мама вернётся, но когда дома закончились продукты, попросил соседей о помощи.