Прокуратура и ФСИН не стали жаловаться на освобождение Улюкаева Апелляционных жалоб на решение суда в Твери об освобождении Улюкаева по УДО не поступило

Алексей Улюкаев / Фото Михаил Почуев/ТАСС

Бывший министр экономического развития Алексей Улюкаев должен выйти на свободу 12 мая. Прокуратура и ФСИН не стали подавать жалобу на решение об условно-досрочном освобождении экс-чиновника, осуждённого на восемь лет лишения свободы за получение взятки, сообщает ТАСС со ссылкой на Московский районный суд Твери.

В суд не поступало жалобы от представителя прокуратуры или от какой-либо иной стороны процесса на решение об УДО Улюкаева. Завтра оно вступает в законную силу, — приводит агентство решение суда.

Улюкаев был задержан в ноябре 2016 года. По данным суда, министр хотел получить взятку в размере $2 млн за положительное заключение по сделке о приобретении «Роснефтью» акций компании «Башнефть». Государственное обвинение потребовало для Улюкаева 10 лет лишения свободы.

После освобождения экс-министр не сможет занимать государственных должностей, связанных с «организационно-распределительными и административными функциями». Кроме того, Улюкаеву назначен штраф в размере 130,4 млн рублей.

Председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов ранее раскритиковал применение УДО к Улюкаеву, ранее осуждённому за коррупцию. Политик считает, что такое решение является «откровенным издевательством над справедливостью».