Производство препарата от COVID-19 не будет монополизировано

https://static.news.ru/photo/bde22578-a346-11ea-bf0c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Christian Ohde/www.imago-images.de/Global Look Press

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил, что монополии на производство препарата «Авифавир» для лечения больных COVID-19 не будет.

У нас не будет никакой монополии на его производство, его будут производить различные страны, — отметил Дмитриев в интервью программе «Поздняков».

По его словам, «Авифавир» станет основным препаратом для лечения коронавируса в ближайшие полтора года. Индия может присоединиться к его производству.

Как ранее писал NEWS.ru, российский препарат от коронавируса «Авифавир» может поступить в российские больницы 11 июня. Его нельзя будет купить, так как лекарство предоставят медучреждениям, где лечат больных COVID-19.

Американские медики тоже проводят клинические испытания. Они планируют использовать «Фамотидин» для лечения пациентов с коронавирусом. Лекарство было разработано для борьбы с изжогой. Если препарат покажет свою эффективность, его можно будет использовать, поскольку он «недорогой, универсальный и его много». Медики вводят пациентам лекарство внутривенно, дозировка в девять раз превышает необходимую для лечения изжоги. В настоящее время «Фамотидин» испытывают на 187 пациентах. Планируется увеличить их число до 1200.