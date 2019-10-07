Крепкий яблочный напиток кальвадос начнут снова производить в России с 2020 года. Об этом рассказала начальник производственной лаборатории винзавода «Прасковейское» на Ставрополье Наталья Алимова.
Она пояснила, что изготовление кальвадоса было свёрнуто на предприятии около десяти лет назад из-за переориентации на коньяк. Производство напитка будет возобновлено по запросам потребителей.
По словам Алимовой, до конца 2019 года планируется приобрести оборудование для первичной обработки яблок. Его монтаж будет закончен к весне 2020-го, а летом начнут производство.
Первая партия напитка появится на прилавках в 2021 году, поскольку кальвадосный дистиллят необходимо выдерживать в дубовых бочках не менее полугода. Предполагается, что объём готовой продукции составит порядка пяти тысяч декалитров кальвадоса в год, сообщает
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