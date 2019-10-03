https://static.news.ru/photo/c9551332-e66a-11e9-a94d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Специалисты Роскачества рассказали россиянам о том, чем отличается вино от винных напитков. Дело в том, что потребитель не всегда видит разницу между ними, и часто выбор определяет более дешёвая стоимость товара.

При покупке вина следует в первую очередь обратить внимание на его состав. Кроме того, оно должно быть чистым и прозрачным, без хлопьев и липкого осадка.

Если на этикетке указано, что это «винный напиток», то в составе будет не меньше половины объёма виноматериалов. Производитель также может налить воды и добавить ректификованного этилового спирта, красителей, ароматизаторов и двуокиси углерода, чтобы сделать напиток похожим на шампанское. При этом стоимость такого «вина», разливаемого в картонные упаковки, не превышает 100 рублей за литр.

При этом специалисты предупреждают, что содержание в товаре консерванта сорбата калия в сочетании с алкоголем во многих странах запрещено, так как наносит существенный вред здоровью.

В качестве примера продукции, содержащей данную добавку, назван винный напиток под названием Bosca Anniversary, цена которого превышает стоимость многих образцов игристого вина из 100% винограда. Кроме того, большую популярность среди россиян приобрёл и винный напиток Aviva, в котором плавает некая перламутровая взвесь, составленная из нескольких компонентов с маркировкой Е.

В вине такого рода добавки недопустимы, — приводит агентство RNS сообщение Роскачества.

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